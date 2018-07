Serial „Teoria wielkiego podrywu” w internetowym serwisie HBO GO

W lipcu pierwsze dwa sezony

Serial „Teoria wielkiego podrywu” (oryg. The Big Bang Theory) będzie dostępny w internetowym serwisie wideo na życzenie HBO GO. Co miesiąc będą dostępne kolejne dwa sezonu serialu. Swoją sławę medialną serial zdobył dzięki Sheldonowi Cooperowi, w którego rolę wcielił się aktor Jim Parsons.

„Teoria wielkiego podrywu” to serial komediowy opowiadający o życiu błyskotliwych naukowców, którzy nie najlepiej radzą sobie w kontaktach społecznych. Współlokatorzy Leonard (Jim Parsons) oraz Sheldon (Johnny Galecki) są genialnymi fizykami, którzy błyszczą na uczelni. Znacznie gorzej radzą sobie jednak w kontaktach z ludźmi, a w relacjach damsko-męskich nie radzą sobie już wcale.

Twórcami kultowego serialu są Chuck Lorre (serial Dwóch i pół) oraz Bill Prady (serial Dharma i Greg). Produkcja ta, obsypana szeregiem nagród, w tym dziesięcioma nagrodami Emmy i Złotym Globem (dla Jima Parsonsa za rolę Sheldona) od ponad dekady bije rekordy popularności.