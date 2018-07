Facebook musi przekazać dostęp do konta zmarłej

Utrudniony dostęp do profilu

Pamiątkowy stan profilu

Po długim procesie, serwis społecznościowy Facebook będzie musiał przekazać dostęp do konta zmarłej nastolatki, tak orzekł Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Rodzice 15-latki mają nadzieję, że dostęp do profilu pozwoli ustalić przyczynę śmierci ich córki.Poprzednio Sąd Apelacyjny w Berlinie wydał odmienne orzeczenie, które nie dawało możliwości rodzicom. Sąd odniósł się do tajemnicy telekomunikacyjnej. Sprawa ciągnie się od 2012 roku. Rodzice chcą wiedzieć, czy śmierć była skutkiem wypadku czy samobójstwa. Dlatego dążą do informacji, jakie wiadomości wymieniła ich córka na Facebooku.

Zgodnie z oświadczeniem, rodzice znali hasło na Facebooku dziewczyny, która zarejestrowała się w sieci w wieku 14 lat. Ale kiedy chcieli się zalogować na jej konto po śmierci, to już nie działało. Konto było już w tzw. stanie pamiątkowym. Facebook przygotował wskazówkę użytkownika na temat śmierci dziewczyny. Jeśli konto zostanie umieszczone w „stanie pamiątkowym”, profil pozostaje on-line jako rodzaj wirtualnej księgi kondolencyjnej i jest widoczny dla wszystkich użytkowników, którzy mogli go zobaczyć wcześniej.

Facebook na wniosek rodziców odmówił dostępu do konta i wiadomości czatu dziewczyny. Matka zmarłej oddała wówczas sprawę do sądu. Facebook uzasadniał swoją pozycję faktem, że „stan pamięci” nie tylko chroni prawa użytkowników, ale także ich kontakty na Facebooku. Zakładają one, że prywatne wiadomości pozostają prywatne.