Google z miliardową karą za monopolizowanie rynku

Google z kolejną wysoką karą od KE

Komisja Europejska postanowiła nałożyć wysoką karę na Google. Grzywna ma wynieść 4,2 miliarda euro. W ubiegłym roku na firmę Google została nałożona grzywna za naruszenie usług porównywania cen. Jaki jest powód tegorocznej kary?

Grzywna, którą nałożyła Komisja Europejska ma dotyczyć nielegalnych zasad korzystania z systemu operacyjnego Android, który jest instalowany w telefonach komórkowych. Jak informuje portal Bild.de, Google zmusza producentów smartfonów do wstępnej instalacji niektórych aplikacji Google Apps. Dotyczy to m.in. przeglądarki Google Chrome, która jest niezbędna do obsługi sklepu Google Play. Jest to bardzo szeroka praktyka, ponieważ na każde dziesięć telefonów na świecie, osiem ma zainstalowany system Android. Na drugim miejscu plasuje się system iOS firmy Apple.

W ubiegłym roku Komisja Europejska nałożyła karę na Google w wysokości 2,4 miliarda euro za naruszenie usług porównywania cen.