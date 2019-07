UPC rozszerza usługę łącza 1Gb/s w kolejnych miastach

7 kolejnych miast z 1Gb/s

UPC rozszerza zasięg sieci internetowej opartej o technologię światłowodową. Testowym miastem była Warszawa. Aktualnie operator chce rozszerzyć usługę o kolejnych siedem miast m.in. Gdańsk, Wrocław i Kraków.

UPC będzie sukcesywnie zwiększać zasięg 1Gb/s Internetu. Po Warszawie możliwość światłowodowego dostępu będzie w Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Częstochowie i we Wrocławiu. Do końca lata UPC chce dostarczać gigabitową przepustowość do ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Nowy modem Giga Connect Box

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych i biznesowych. Dzięki modemowi Giga Connect Box, wspierającemu prędkość 1Gb/s.

Jak twierdzi operator, jedną z rynkowych przewag urządzenia jest system Smart Wi-Fi, który inteligentnie zarządza siecią bezprzewodową, zapewniając użytkownikom stabilne korzystanie z Internetu na wszystkich urządzeniach. Dodatkowo, klienci będą mogli skorzystać z Wi-Fi Booster-ów, wzmacniających sygnał Wi-Fi w każdym zakątku domu.

W ramach nowej oferty klienci indywidualni w nowych lokalizacjach z giga prędkością będą mogli nabyć usługę Internetu 1Gb/s w promocyjnej cenie 59,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy (potem 89,99 zł do końca okresu trwania zobowiązania).