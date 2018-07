Co to jest cryptojacking? Jak chronić komputer przed atakiem?

Jak rozpoznać zarażenie cryptojackingiem?

Cryptojacking to stosunkowy nowy sposób ataku hakerskiego. Polega wykorzystaniu mocy obliczeniowej komputera oraz smartfona w celu wydobywania kryptowalut. W jaki sposób rozpoznać, że nasz komputer został zaatakowany? Jak uchronić się przed potencjalnym atakiem?

O kryptowalutach słyszało już większość osób korzystających z komputerów. Chociaż możemy nie wiedzieć na czym polega tzw. „kopanie kryptowalut”, to możemy stać się nieświadomymi „górnikami”. Powodem tego jest nowa metoda hakerska tj. cryptojacking. Jest to nielegalne wykorzystywanie mocy obliczeniowej naszego komputera (procesora i pamięci RAM). Nieświadomy użytkownik staje się w ten sposób podpięty pod algorytm do wydobywania kryptowalut.

Jeżeli przy standardowej pracy komputera wzrasta poziom zużycia procesora i pamięci RAM, to powinien być dla nas sygnał, że mogło zostać zainstalowane niepożądane oprogramowanie. Odczujemy to również po pracy komputera lub urządzenia mobilnego. Jego szybkość w wyraźny sposób spadnie, a układy chłodzące (wentylatory) zaczną szybciej i głośniej pracować.

Nie tylko zarażone e-maile i pliki

Hakerzy do wprowadzenia algorytmu wykorzystują nie tylko zarażone e-maile oraz pliki. Dodatkowo nasz komputer lub smartfon może stać się ofiarą, również przez odwiedzenie zarażonej strony internetowej. Wówczas rozpocznie funkcjonowanie skrypt do kopania kryptowlaut.

Jak chronić komputer i smartfon przed zarażeniem?

Do ochrony przed zarażeniem będzie potrzebny, tak jak w przypadku innych wirusów, program antywirusowy. Większość dostępnych programów na rynku posiada mechanizmy rozpoznające cryptojacking. Przygotowany do tego jest m.in. Bitdefender. Przy skanowaniu warto również wykorzystać Malwarebytes, nawet w wersji bezpłatnej.