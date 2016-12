Otwarte okno Cyfrowego Polsatu na święta. 28 kanałów

28 odkodowanych telewizji

Cyfrowy Polsat przygotowuje się do świąt. Oprócz promocyjnych ofert, platforma przygotowała „otwarte okno”. To element promocji, polegający na odkodowaniu kanałów, które na co dzień nie są dostępne w niższych pakietach. W tym roku CP odkoduje 28 kanałów.

Z „otwartego okna” abonenci będą mogli korzystać do 6 stycznia 2017 roku, niezależnie od wykupionego pakietu. W ramach promocji będą dostępne stacje filmowe, serialowe, edukacyjne, lifestyle, sportowe i dla dzieci.

Paramount Channel, CBS Europa, CBS Action, Sundance TV HD, AXN HD, AXN Black, AXN White, AXN SPIN HD, Romance TV, FilmBox, Kino Polska, FOX Comedy HD,

Discovery Channel HD, DTX, H2 HD, National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Nat Geo People HD,

CBS Reality, TLC HD, Lifetime HD, Kino Polska Muzyka,

Extreme Sports Channel HD, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD,

Disney Channel, Disney Junior oraz Disney XD.