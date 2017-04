Polsat Doku HD w ofercie Cyfrowego Polsatu

Polsat Doku od pakietu Mini HD

Do oferty platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat dołączył Polsat Doku. To nowy kanał rodziny Polsat, który w ramówce będzie emitować programy dokumentalne. Polsat Doku jest dostępny w Cyfrowym Polsacie od pakietu Mini HD oraz w mobilnym serwisie Cyfrowy Polsat Go.

Cyfrowy Polsat umieścił Polsat Doku na 109 i 159 pozycji listy kanałów i jest dostępny dla abonentów od pakietu Mini HD.

W ramówce widzowie znajdą takie programy jak: „Plac zabaw”, „Rozszyfrować ISIS”, „Przemytnicy”, „Żołnierze Allaha”, „Rosyjscy neonaziści”, „Święta wojna”, „Zbrodnie wojenne aliantów” czy „Doktorzy śmierci – Mengele i inni”.

Polsat Doku kolejnym kanałem powtórek?

Przed startem Polsat Doku pojawiało się wiele krytycznych wypowiedzi. Widzowie i sympatycy Grupy Polsat podejrzewali, że nadawca pójdzie śladem kanału Polsat Super, który jest „zlepkiem” programów z różnych anten tematycznych Polsatu. Fakt, w ramówce występują programy znane np. z Polsat Play. Jednak pojawiły się również nowości. Kwestia krótkiego czasu, gdy będzie można sprawdzić na jak długo bez ciągłych powtórek wystarczy programów Polsat Doku.