Radio Złote Przeboje: Świąteczna zabawa z Marcinem Prokopem

Świąteczna zabawa Radia Złote Przeboje

Radio Złote Przeboje przygotowało dla słuchaczy nową zabawę bożonarodzeniową. Dziennikarz i prowadzący program „Siła wyższa” Marcin Prokop będzie rozdawał słuchaczom świąteczne drzewka i zachęcał do podarowanie ich swoim bliskim. Jak otrzymać drzewko od Radia Złote Przeboje?

Słuchacze mogą włączyć się do zabawy codziennie. Można zgłosić się samemu lub swoich bliskich, którzy mają otrzymać drzewko. Marcin Prokop zadzwoni do tych słuchaczy, którzy najciekawiej uzasadnią swój udział w zabawie i przekaże im nagrodę z dostawą do domu.

Żeby włączyć się do zabawy, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Marcin Prokop zadzwoni do szczęśliwców codziennie między godziną 10:00 a 18:00.

Akcja „Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta” potrwa do piątku, 23 grudnia br.

Akcja promocyjna w mediach

Spoty reklamowe promujące akcję „Radio Złote Przeboje łączy ludzi na święta” będzie można zobaczyć na antenie telewizji m.in. Czwórka, Szóstka, Polsat2, Polsat Cafe i Polsat Play.

Spot można obejrzeć również w Internecie. Zobacz