3 stacje radiowe TAVR Media dostępne w Siewierodoniecku

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiada ograniczenia dla mediów w dostępie do budynku parlamentu. Do tej pory po otrzymaniu akredytacji, dziennikarze mogli swobodnie przemieszczać sie po gmachu. Ma zostać to ograniczone. W związku z tymi wiele mediów ogłosiło Dzień Bez Polityków.