80 lat Dwójki Polskiego Radio. Urodzinowy konkurs

Konkurs na 80-lecie

Dwójka Polskie Radio będzie obchodzić 1 marca swoje 80. urodziny. Rozgłośnia przygotowała z tej okazji specjalny konkurs skierowany do twórców muzyki, uczniów i studentów szkół muzycznych. Uczestniczy będą mieli za zadanie przygotować urodzinowy jingiel.

Jeden autor może zgłosić do 3 kompozycji. Utwory mają być krótki – do 40 sekund. Twórczość można przesyłać do 12 lutego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najlepsze i najbardziej oryginalne utwory, podkreślające charakter programowy i artystyczny Dwójki, pojawią się na antenie Dwójki PR jako stałe sygnały stacji. Poza tym wyróżnieniem w zakresie praw autorskich, na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody, których nadawca na ten moment jeszcze nie ujawnia.

Regulamin konkursu dostępny jest na podstronie Dwójki Polskiego Radia .