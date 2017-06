Radio ZET Gold zmieni nazwę. Wkrótce Meloradio

Meloradio, szczegóły zmian po decyzji KRRiT

Radio ZET Gold zmieni nazwę na Meloradio. Nadawca w tej sprawie złożył już wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Grupa Eurozet - właściciel stacji, planuje zmienić nie tylko nazwę. Na antenie Meloradio pojawią się nowe audycje oraz prowadzący.

„Nie zdradzamy jeszcze szczegółów, o których poinformujemy po otrzymaniu oficjalnej decyzji KRRiT. Dzisiaj mogę powiedzieć, że pracujemy nad modyfikacją bazy muzycznej i zmianami programowymi. Zasięg techniczny sieci pozostanie taki sam"

– mówi Kamil Dąbrowa, redaktor naczelny Radia ZET Gold.

Równolegle trwają prace nad stworzeniem identyfikacji wizualnej nowej marki Grupy Eurozet.

Radio ZET Gold to obecnie sieć stacji lokalnych grających przeboje od lat 60. po 90. – kierująca program do dojrzałego odbiorcy. Rozgłośnia powstała 30 czerwca 2013 roku na bazie nadajników Planety FM, Radia Traffic FM i Radia Plus Toruń. W kolejnych latach do sieci ZET Gold dołączyły nowe stacje na podstawie umów franczyzowych.