„Spokój w wielkim mieście”. Prowadzącą Natasza Kotarska

Weekendowe intrygujące pytania

Do ekipy radia Chillizet dołączyła Natasza Kotarska. Dziennikarka poprowadzi autorski program „Spokój w wielkim mieście”, który będzie można usłyszeć w każdą sobotę i niedzielę o godz. 10:00. Kim jest Natasza Kotarska i o czym będzie autorska audycja?

W programie „Spokój w wielkim mieście” prowadząca razem ze swoimi gośćmi będzie szukać odpowiedzi na niecodzienne pytania. Co to jest IKIGAI? Czym tak naprawdę jest luksus? Dlaczego jedni wybierają otaczanie się dobrami, a inni minimalizm? Po co zdobimy ciało? Audycja będzie nadawana w każdą sobotę i niedzielę o godz. 10:00 w Chillizet.

Dziennikarka i producentka programów

Natasza Kotarska jest dziennikarką i orientalistką. Do tej pory współpracowała m.in. z Polskim Radiem, TVN Warszawa, Polsat Biznes oraz TVP. Od kilku lat jest również producentką programów.