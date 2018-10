15 lat RMF Classic. Jakie nowości w jesiennej ramówce?

Jesienne nowości w RMF Classic

Jesienią minie 15 lat od powstania RMF Classic. Z tej okazji stacja radiowa za pośrednictwem słuchaczy chce stworzyć listę największych filmowych przebojów, które są emitowane na antenie. Jakie nowości usłyszymy w jesiennej ramówce RMF Classic?

W poniedziałkowe wieczory zagości pasmo muzyczne „Festiwal Muzyki Filmowej w RMF Classic”, które będzie można usłyszeć od godz. 18:00 a poświęcone będzie sylwetkom największych kompozytorów muzyki filmowej. Z kolei w piątki (od 18:00) posłuchać będzie można „Muzyki na Oscara” – tematów nagrodzonych statuetką lub nominowanych do tej nagrody przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Kolejną nowością w ramówce stacji będą „NieDoMówienia” – czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa”. W każdą sobotę (11:00–14:00) ten znany dziennikarz, piosenkarz, artysta kabaretowy zaprosi do studia ludzi sceny i estrady do rozmowy o rzeczach – jak sam to określa – nieoczywistych.

Do programu stacji po wakacyjnej przerwie wracają pozycje takie jak poranne „Śniadanie Mistrzów” z „Datownikiem historycznym” oraz popołudniówki tematyczne (14:00 -18:00) poświęcone literaturze, designowi i nowoczesnemu stylowi życia. Wraca także program podróżniczy „Jasna strona świata” (w niedziele w godz.16:00-17:30).