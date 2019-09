Marek Sierocki dołącza do ekipy Radia Plus

Marek Sierocki w Radiu Plus

Znany dziennikarz muzyczny Marek Sierocki z początkiem września dołączył do Radia Plus, w którym poprowadzi trzy audycje. Od poniedziałku do piątku w samo południe poprowadzi „Przebojowa Poczta Marka Sierockiego”. Kiedy jeszcze będzie można usłyszeć Sierockiego?

W piątek Marka Sierockiego będzie można jeszcze usłyszeć od godz. 20:00 do północy w audycji „Prywatka z Radiem Plus”. Kolejny autorski program będzie emitowany w niedziele w godz. 15:00 – 18:00 pt. „Muzyczny Alfabet Marka Sierockiego”.

Marek Sierocki karierę w mediach rozpoczął w połowie lat 80-tych od prowadzenia muzycznego kącika w „Teleexpressie”. Dziennikarz współpracuje z różnymi telewizjami, m.in. TVP1 i TVP2. Od stycznia 2007 roku do teraz związany był z Radiem Vox FM.