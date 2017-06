ReplayTV w UPC. Przewijanie programów bez TVN

Wybór, cofanie i przewijanie programów

ReplayTV to nowa usługa operatora kablowego UPC. Usługa polega na możliwości odtworzenia programów, które były już wyemitowane np. kilkanaście godzin wcześniej. W czasie odtwarzania można przewijać program do przodu. Tylko dlaczego to nie działa na kanałach Grupy TVN?

Funkcja Replay TV została włączona na 90 kanałach, które znajdują się w ofercie UPC. W ten sposób abonenci za pośrednictwem przewodnika EPG, mogą cofnąć się do programu, który był emitowany np. kilkanaście godzin wcześniej. Jest to rozbudowana opcja nagrywania z tym, że nie trzeba pamiętać o ustawieniu nagrywania. Plusem ReplayTV jest to, że można przewijać do przodu wybrany program, serial lub film. Co oznacza, że można również przewijać reklamy.

Replay TV z kanałami TVN, ale...

Niedawno usługa została włączona na kanałach należących do Grupy TVN. Oczywiście, można odtworzyć konkretny program, ale funkcja przewijania została zablokowana.

O powód blokady przewijania na kanałach TVN, zapytaliśmy rzecznika prasowego UPC.

„Na niektórych kanałach przewijanie w Replay TV jest zablokowane zgodnie z życzeniem nadawcy”

– powiedział Michał Fura, rzecznik prasowy UPC.

Nie trudno domyślić się, dlaczego było takie życzenie nadawcy.

Funkcja ReplayTV jest dostępna m.in. na kanałach TVP, TVN, Discovery, National Geographic Channel, Comedy Central, BBC czy AXN.