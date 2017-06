Abonament RTV. UPC stanowczo sprzeciwia się projektowi ustawy

UPC nie publikuje danych abonentów

UPC Polska wystosowała specjalne oświadczenie w sprawie zmian w ustawie, dotyczącej poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego na państwowe media. UPC stanowczo sprzeciwia się projektowi, który godzi w prawo klientów do ochrony ich danych osobowych.

Równocześnie operator informuje, że nie przekazywał i nie przekazuje danych osobowych swoich abonentów Poczcie Polskiej, która zajmuje się ściąganiem daniny na finansowanie państwowych mediów (TVP i Polskiego Radio).

Stop dyskryminacji użytkowników płatnej TV

„Państwo dysponuje wszystkimi koniecznymi narzędziami i rejestrami, które umożliwiają realizację obowiązku powszechnej opłaty abonamentowej bez dyskryminacji i naruszania praw naszych abonentów”

- głosi komunikat UPC Polska.

Przypomnijmy, że do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada przekazywanie do Poczty Polskiej przez operatorów telewizji kablowej i platform satelitarnych danych osobowych klientów. W ten sposób Poczta Polska będzie w posiadaniu danych klientów, którzy posiadają wykupiony pakiet telewizyjny. Według ustawodawcy oznacza to, że abonent posiada telewizor i musi go zarejestrować a w następstwie płacić daninę na państwowe media w wysokości 22,70 zł miesięcznie. Więcej o projekcie ustawy pisaliśmy tu: Abonament RTV. Zapłacą użytkownicy kablówek i platform satelitarnych