#Protestdziennikarzy

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiada ograniczenia dla mediów w dostępie do budynku parlamentu. Do tej pory po otrzymaniu akredytacji, dziennikarze mogli swobodnie przemieszczać sie po gmachu. Ma zostać to ograniczone. W związku z tymi wiele mediów ogłosiło Dzień Bez Polityków.

Do protestu przyłączyło się wiele stacji telewizyjnych i radiowych, tytułów prasowych oraz portali internetowych. Od godzin porannych w stacjach telewizyjnych są emitowane specjalne wstawki informujące o ograniczeniach jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Na bieżąco są emitowane specjalne programy przedstawiające skutki decyzji Marszałka Sejmu.