Szczegóły Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

Hity lat 80. w wykonaniu polskich artystów

Sylwester z telewizją Polsat ponownie odbędzie się w Katowicach. Przewodnim motywem „Sylwestrowej Mocy Przebojów” będą lata 80. Polsat będzie chciał przypomnieć widzom największe przeboje tamtej dekady. Kogo zobaczymy na scenie tej wyjątkowej nocy?

Na scenie Sylwestra z Polsatem zobaczymy m.in.: Sylwię Grzeszczak, Ewę Farnę, Kmaila Bednarka, Natalię Szroeder a także zespół Feel, Ira oraz Enej.

Artyści oprócz własnych przebojów zagrają również covery. Usłyszymy m.in. „The Final Countdown” Europe w wykonaniu Feela, „Forever Young” Alphaville zaśpiewa Natalia Szroeder, a „Susanna” The Art Company z publicznością zanuci Michał Wiśniewski. Będzie można zatańczyć w rytmie hitu Whitney Houston „I Wanna Dance With Somebody” - wyśpiewa go Ewa Farna, czy usłyszeć klasyk A-ha „Take On Me” w wykonaniu Video. Nie zabraknie również „La Isla Bonita” Madonny którego cover zaprezentuje Blue Cafe.

Gospodarze imprezy

Sylwester z Polsatem poprowadzą: Krzysztof Ibisz, Maciej Dowbor, Agnieszka Hyży, Aleksandra Szwed, Agnieszka Kaczorowska, Natalia Szroeder oraz Maciej Rock.

8. piętrowa scena

W Katowicach powstanie multimedialna scena o całkowitej powierzchni 322 mkw. Szeroką na 65 i wysoką na 22 metrów scenografię sceny uzupełni prawie 500 mkw ekranów ledowych i 800 urządzeń rozświetlających. Moc nagłośnienia wyniesie 300 kW. Koncert będzie transmitować 15 kamer.

Od której godziny transmisja?

Program Sylwestrowa Moc Przebojów rozpocznie się o godzinie 20:00.