TOP 10 udziałów w rynku TV w Sylwestra

Oglądalność telewizji w Sylwestra

Sylwester za nami, a stacje telewizyjne ogłaszają sukces w ilości widzów. Każda stacja przedstawia wyniki, które są dla niej najbardziej odpowiednie. Sprowadza się to do tego, że każdy nadawca jest zwycięzcą. A jak przedstawiały się udziały w rynku do godziny zero?

Do północy liderem oglądalności było TVP2. Uzyskało wynik 24,27% SHR. Na podium znalazł się jeszcze Polsat z wynikiem 23,72% oraz TVN, który uzyskał 10,53% SHR.

Wielu widzów wybrało Sylwestra z muzyką disco polo. Na czwartym miejscu uplasowało się Polo TV z wynikiem 3,35%.

Na kolejnych miejscach możemy zobaczyć Czwórkę - 2,45%, TVN7 - 2,33%, TVP1 - 1,73%, TTV - 1,41%, Polsat Film - 1,39%. TOP 10 kończy kanał Stopklatka z wynikiem 1,15% SHR.

Badanie NAM dotyczy grupy 16-49, w godz. 22:15:00 - 23:59:59.