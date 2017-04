Filmowe Walentynki w CBS Europa

14 lutego CBS Europa przygotowało dla widzów seans filmowy. Telewizja wyemituje pięć dedykowanych produkcji. Wśród nich widzowie zobaczą komedie romantyczne m.in. „Trudne słówka”. Pasmo walentynkowe rozpocznie się o godz. 14:50. Jak będzie przedstawiała się cała ramówka?

Stacy od najmłodszych lat chciała zostać dziennikarką, a jej największym marzeniem jest praca z gwiazdą amerykańskich mediów — Diane Sawyer. Zanim jednak dziewczyna zrealizuje zawodowe plany, rozpoczyna pracę w lokalnej telewizji — przy produkcji porannego talk-show Kippie Kann. Życie Stacy wydaje się zmierzać we właściwym kierunku, nie tylko zawodowym, lecz i uczuciowym.

Emisja o godz. 14:50

Berke Landers to młodzieniec, który zdaje się mieć wszystko: kochających i wyrozumiałych rodziców oraz niezwykle atrakcyjną dziewczynę. Allison McAllister to sympatia z dzieciństwa, którą spotyka po latach w college'u. Przez jakiś czas ich miłość kwitnie w najlepsze, lecz pewnego dnia Allison oświadcza, że jest już znudzona związkiem i nie czuje wcześniejszej magii.

Emisja o godz. 16:55

Piękna Meksykanka Flor przyjeżdża z dwunastoletnią córką Cristiną do Los Angeles, by zacząć tu nowe życie. Flor nie zna języka, lecz mimo to znajduje zatrudnienie w domu zamożnych państwa Clasky. John jest znanym szefem kuchni, którego restauracja zapewnia godziwe życie żonie i dwójce dzieci.

Emisja o godz. 18:30

Po śmierci żony Sam Baldwin przeprowadza się z ośmioletnim synem do Seattle. Mały Jonah tęskni za matką, lecz bardziej niepokoi go samotność ojca. W wigilijny wieczór chłopiec dzwoni do radiowej audycji dr Marcii Fieldstone, mówiąc, że jego tata potrzebuje nowej żony. Kiedy psycholożka prosi do telefonu Sama, mężczyzna opiera się, lecz w pewnym momencie pęka i zaczyna opowiadać o sobie.

Emisja o godz. 21:00

Pewnego dnia Joel Barish odkrywa, że jego dziewczyna Clementine wymazała go z pamięci i ma nowego chłopaka. Mężczyzna udaje się do kliniki dr. Mierzwiaka, gdzie dowiaduje się, że też może poddać się takiej procedurze. W ciągu jednej nocy technicy za pomocą specjalnej maszyny zmapują jego wspomnienia związane z ukochaną, a rano obudzi się kompletnie jej nie pamiętając.

Emisja o godz. 23:05