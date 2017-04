Brak zmiany pozycji TV Puls. Sprawa trafia do KRRiT

TV Puls nie odpuszcza Cyfrowemu Polsatowi

TV Puls wysłała wezwanie do platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat o przywrócenie do pierwotnej pozycji na liście kanałów. Według telewizji platforma samowolnie i bez żadnego uprzedzenia przesunęła TV Puls na pozycję 157 z pozycji nr 84. Mimo otrzymania wezwania, Cyfrowy Polsat nie zastosował się do jego treści.

Sprawa toczy się od początku stycznia, kiedy Cyfrowy Polsat przeniósł TV Puls z pozycji 84 na 157 pozycję listy kanałów. Pod pierwotnym numerem platforma umieściła nowy kanał Super Polsat. W związku z tym, że CP nie przywróciła pierwotnego układu kanałów, TV Puls skierowała sprawę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby zobowiązać operatora satelitarnego Cyfrowy Polsat do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Skok na widownię TV Puls?

Według TV Puls działanie Cyfrowego Polsatu jest nie tylko zakłóceniem dostępu do odbioru programu TV Puls i pogwałceniem prawa odbiorców do informacji, ale czynem nieuczciwej konkurencji, polegającym na przejęciu przez program Super Polsat audytorium dotychczas zgromadzonego przez TV Puls na wspomnianej pozycji 84.

TV Puls twierdzi, że działanie Cyfrowego Polsatu jest także sztandarowym przykładem nadużycia pozycji dominującej w środkach masowego przekazu, gdzie operator posiadający sieć dystrybucyjną (w tym przypadku platformę satelitarną) decyduje się preferować program swej spółki zależnej, kosztem innego nadawcy, naruszając przy tym reguły ochrony konkurencji i otwartego charakteru audiowizualnych usług medialnych.