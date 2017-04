Kulisy redakcji Cosmopolitan. „Tak bardzo Cosmo” w E!

Redakcyjne życie Cosmopolitan

E! Entertainment zajrzy do redakcji znanego magazynu dla kobiet Cosmopolitan. Nowy serial „Tak bardzo Cosmo” będzie śledzić losy młodych pracowników magazynu. Wszystko pod bacznym okiem wymagającej redaktor naczelnej Joanny Coles, która ceni zaangażowanie swojego zespołu.

Ośmioodcinkowy serial „Tak bardzo Cosmo” (oryg. So Cosmo) odkrywa kulisy pracy redakcji jednego z najbardziej popularnych magazynów dla kobiet. Najnowsze trendy, modowe nowości i informacje o celebrytach, to coś, co czytelnicy tak bardzo lubią.

Niecodzienni bohaterowie odcinków serialu

Była redaktor naczelna Cosmopolitan. Aktualnie naczelna Hearst Magazine. Jest siłą napędową całego zespołu. Redakcja odczuwa wobec niej respekt. Sama Joanna bardzo lubi bawić się z swoim zespołem, ale napięty harmonogram naczelnej Cosmo, nie pozwala na zbyt wiele.

W redakcji Cosmpolitan pracuje jako koordynator marki. Menadżerka jest bardzo zaangażowana w medialną misję magazynu. Diandra jest specjalistką od eventów, więc jakakolwiek impreza z jej udziałem zawsze musi zakończyć się sukcesem.

Jako starsza redaktor ds. mody, Tiffany ma dostęp do największych projektantów i najdroższych brandów na świecie. Zorientowana na karierę, dziewczyna zrobi wszystko, żeby wyrobić swoją własną markę, a następnie podbić tak wielki świat.

Nieustannie zalewany zdjęciami sesyjnymi młodych modelek. Steven ma opinię na każdy temat i nie boi się jej wyrażać. Swoją pracę bierze na poważnie i zabezpiecza dla Cosmo najlepsze nazwiska świata mody. Jego kanały social media śledzi tysiące osób.

