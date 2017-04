„Klub drugich żon”. Piękne i bogate drugie żony w E! Entertainment

Jak być dobrą drugą żoną?

Jak wygląda życie drugiej żony u boku bogatego męża? Czy relacje z poprzednią małżonką partnera mogą być utrzymane na odpowiednim poziomie? Na te pytania odpowie nowy reality show telewizji E!. „Klub drugich żon” pokaże perypetie kobiet, które zdecydowały się na taki związek.

Program „Klub drugich żon” (oryg. Second wives club) to nowy reality show z udziałem drugich żon bogatych starszych panów. Będziemy obserwować jak radzą sobie z potomstwem partnerów z wcześniejszych związków (nierzadko w tym samym wieku, co one), a także jakie są ich relacje z byłymi żonami partnerów.

W programie przekonamy się, że życie drugiej żony u boku starszego mężczyzny, nawet w luksusie, ma też swoje cienie.

Już w pierwszym odcinku „Klub drugich żon” pojawią się problemy, kiedy nie wszystkie żony otrzymają od Tanii zaproszenia. Później Veronika zmierzy się z bolesną wiadomością dotyczącą jej małżeństwa, a Shawna zdecyduje się na próbę rozpoczęcia kariery aktorskiej.

Emisja: od 12 maja w każdy piątek o godz. 21:00 w E! Entertainment