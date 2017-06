„Sklepowe rewolucje” w Zoom TV. Jak zwiększyć ilość klientów i zyski?

13 odcinków pierwszego sezonu

Nowa polska produkcja „Sklepowe rewolucje” w Zoom TV, zajmie się pomocą dla sklepów, których dochody zaczęły spadać a klienci zaczęli wybierać konkurencję. Rewolucje będzie przeprowadzał dr Marek Borowiński, zwany także jako Shop Doctor.

Pierwszy sezon programu będzie liczył 13 odcinków. Borowiński będzie przemierzał ze swoimi rewolucjami cały kraj. Odwiedzi m.in. piekarnię oraz odzieżowy butik.

W trakcie programu sklepy przejdą metamorfozę, której celem są wyższe przychody, poprawienie komfortu pracy oraz powrót klientów. Dr Marek Borowiński pokaże właścicielem sklepów jak zrewolucjonizować ekspozycję towarów, żeby klient zwrócił na nie uwagę.

Gospodarz programu Zoom TV sprawdzi również jak sklepy współgrają z otoczeniem i czy odpowiadają na potrzeby potencjalnych klientów. Po tych wszystkich rewolucjach i wskazówkach będzie ponowne otwarcie sklepu.

Zgłoszenie do programu Sklepowe Rewolucje

Program „Sklepowe rewolucje” będzie miał premierę jesienią br. w Zoom TV. Chętni mogą nadal zgłosić się do programu wysyłając zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sklepowerewolucje.shop

Marek Borowiński sklepowym specjalistą

Dr Marek Borowiński to specjalista w dziedzinie Visual Merchandisingu, znający tajniki sposobów prezentacji produktu i tworzenia atmosfery miejsca sprzedaży, mające na celu zachęcenie konsumentów do zakupu. Pod swoją opieką ma sklepy w całej Polsce. Od dużych sieci handlowych, salonów wnętrzarskich, przez sklepy spożywcze, aż po rodzinne firmy piekarniczo-cukiernicze. Jest doktorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.