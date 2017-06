Zabójcy w młodej skórze. „Nastoletni mordercy” w CBS Reality

Czy nastolatkowie są zdolni zabić?

„Nastoletni mordercy” to nowa propozycja programowa CBS Reality. Serial dokumentalny przedstawia historie nastolatków, którzy popełnili zbrodnię. Każdy z odcinków pokazuje przypadek jednego nastoletniego zabójcy. Widzowie poznają przyczyny tych wstrząsających wydarzeń.

Program „Nastoletni mordercy” poprzez zeznania kluczowych świadków, archiwalne nagrania oraz rekonstrukcje wydarzeń, tworzy przenikliwe portrety nastoletnich morderców, skupiając się na ich dzieciństwie, relacjach z najbliższymi oraz tym, co ostatecznie skłoniło ich do popełnienia zbrodni.

Czy nastoletni mordercy to wcielone zło czy też ofiary wadliwego systemu społecznego i środowiska, w którym wzrastali? Czy nastolatkowie - istoty, które nie miały szansy się w pełni ukształtować - powinni zostać obarczeni pełną odpowiedzialnością za swoje czyny? Na te i wiele innych trudnych pytań postarają się odpowiedzieć twórcy programu.

Niepoczytalny czy cwany nastolatek?

W pierwszym odcinku zostanie przedstawiona sylwetka Jamesa Fairweathera, który w wieku 15 lat zamordował dwójkę zupełnie nieznajomych mu osób. W końcu – po 14-miesięcznym śledztwie - został aresztowany przez policję i skazany na dożywocie. Fairweather usiłował dowieść, że w trakcie popełniania morderstw był niepoczytalny i to „głosy” zmusiły go do dokonania zbrodni, jednak sąd nie dał wiary jego zapewnieniom.

Nowe odcinki, od 28 maja w każdą niedzielę o godz. 22:00 w CBS Reality