„Życie Kylie”. Młoda i seksowna Kylie Jenner w E!

Niecodzienne życie Kylie Jenner

Kylie Jenner to znana celebrytka z rodziny Kardashian. Kylie posiada pieniądze, sławę i urodę. Jak na co dzień wygląda życie Kylie? Czym zajmuje się zawodowo i jak spędza wolny czas? Odpowiedzi na te pytania widzowie znajdą w nowym serialu reality „Życie Kylie” w E! Entertainment.(oryg. Life of Kylie) to nowy serial rozrywkowy, w którym główną rolę odgrywa Kylie Jenner. W programie zobaczymy jak bohaterka radzi sobie w sprawach zawodowych i życiu osobistym, którego część spędza często w towarzystwie bliskiej przyjaciółki Jordyn Woods.

W serialu zobaczymy jak celebrytka radzi sobie w dorosłym życiu. Czy rodzina nadal jest dla niej najważniejsza?

Kylie Jenner jest jedną z dwóch najmłodszych córek klanu Kardashian. Produkcja „Życie Kylie” pokaże jak młoda celebrytka usamodzielnia się i rozwija swoje życie.

Emisja: od 13 sierpnia, w każdą niedzielę o godz. 20:00 w E! Entertainment.