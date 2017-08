Wstydliwe choroby? Dr Christian Jessen z pomocą w TLC

Pokonać wstyd i żyć normalnie

Wstydliwe choroby to dolegliwości, z którymi najrzadziej udajemy się do lekarza. Główną przyczyną jest wstyd. Znany lekarz Christian Jessen zaprosi widzów TLC do swojej kliniki, gdzie będzie odbywał spotkania ze swoimi pacjentami. W każdym odcinku poznamy nowych bohaterów i ich choroby.

Każdy odcinek programu „Dr Christian i wstydliwe choroby” (oryg. Dr Christian will see you now) to spotkanie z pięcioma osobami z bardzo uciążliwymi problemami zdrowotnymi. Pacjenci wiedzą, że muszą pokonać wstyd aby wyzdrowieć. Oddają się w ręce Dr Christiana Jessena i jego zespołowi medycznemu.

Niecodzienne choroby i ich objawy

W programie poznamy m.in. cierpiącą na łysienie plackowate Ruby , która przez chorobę traci nie tylko zdrowie, ale także poczucie własnej wartości. Z kolei Emma z objawami wielotorbielowatych jajników cały czas przybiera na wadze.

W ciągu jednego dnia dr Christian przekona pacjentów, że można prowadzić normalne życie nawet z najbardziej dokuczliwym wstydliwym schorzeniem.

Emisja: od 24 sierpnia w czwartki o godz. 21:30 w TLC