„Kevin sam w Nowym Jorku” przyciągnął widzów do Polsatu

Miliony Polaków kultywuje telewizyjną tradycję

Polską niepisaną świąteczną tradycją na styl brytyjskiego czytania „Opowieści wigilijnej” jest emisja filmów „Kevin sam w domu” oraz „Kevin sam w Nowym Jorku” w telewizji Polsat. Stacja i w tym roku nie rozczarowała tradycjonalistów. Jaka była oglądalność niesfornego Kevina?

W tym roku w wigilijny wieczór widzowie mogli obejrzeć drugą część przygód Kevina tj. „Kevin sam w Nowym Jorku”. Przed telewizorami zasiadło i przeżywało perypetie Kevina ponad 4,4 miliona widzów.

Udziały w grupie 4+ wyniosły 32,4%, co przełożyło się na wynik 4 404 696 widzów. W grupie komercyjnej 16-49 udziały wyniosły 39,47% tj. 2 243 173 widzów. (dane: Nielsen Audience Measurement).

Druga część Kevina

„Kevin sam w Nowym Jorku” to komedia familijna. Przygody niesfornego chłopca co roku w czasie Świąt Bożego Narodzenia przyciągają przed telewizory miliony fanów. Film to kontynuacja przygód amerykańskiej rodziny, która tym razem zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia na Florydzie. Niestety w dzień wyjazdu po raz kolejny omal nie spóźniają się na samolot.

W wyniku zamieszania na lotnisku Kevin wsiada do niewłaściwego samolotu, który ląduje w Nowym Jorku. Po raz kolejny chłopiec trafia na dwóch złodziejaszków, którzy chcą okraść sklep z zabawkami. Kevin postanawia pokrzyżować im plany i przygotowuje misterny plan, w którym fajtłapowaci złodzieje nie mają szans na wygraną.