„Złomowisko PL 7”. Siódmy sezon przygód na Discovery Channel

Nowe bohaterki w programie Discovery Channel

Jesienne nowości Discovery Channel zaprezentuje już pod koniec sierpnia. Widzowie stacji zobaczą premierową siódmą serię programu „Złomowisko PL”. W nowym sezonie zobaczymy nowych bohaterów i przede wszystkim bohaterki, które w złomowych interesach potrafią przyćmić niejednego mężczyznę.

Jedną z nowych bohaterek programu „Złomowisko PL 7” będzie Justyna. To kobieta kameleon. W życiu prywatnym jest matką dwójki dzieci oraz wokalistką pop-rockową. Natomiast w ciągu dnia prowadzi złomowisko na Pomorzu. W siódmym sezonie Złomowiska PL oprócz Justyny widzowie poznają dwie siostry z Tarnowskich Gór – Marię i Annę, które również odnajdują się w złomiarskim biznesie.

Marek i Edek jadą do Czech

Do duetu Marka i Edka dołączy kolejny współpracownik. Panowie nowego kolegę wrzucą do głębokiej wody, ponieważ zabiorą go od razu na zagraniczny wypad po złom. W nowych odcinkac ruszą na podbój Czech. Czy los uśmiechnie się do Stalowego i jego złomowego imperium? Nowa seria dla Piotro-Stalu będzie stała pod znakiem rozbiórek m.in. znanego dla mieszkańców Warszawy- Bazaru Różyckiego.

Emisja: od 29 sierpnia o godz. 21:00 na Discovery Channel