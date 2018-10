Dalsze plany Roberta Janowskiego. Czy zobaczymy go jeszcze w TV?

Gorzkie rozstanie Janowskiego z TVP

Robert Janowski po głośnym rozstaniu się z TVP, nie planuje zniknąć z ekranów telewizorów. Prezenter zapowiada, że wiosną będzie można go zobaczyć w roli gospodarza nowego programu o charakterze muzycznym. Która stacja jest zainteresowana współpracą z Janowskim?

Robert Janowski przestał być prowadzącym program „Jaka to melodia?” we wrześniu br. Był gospodarzem programu przez 21 lat. Jak twierdzi, po odejściu z „Jaka to melodia?” nie chciał zostawić fanów, dlatego pojawił się pomysł o powrocie do telewizji.

„Nie chciałbym zostawiać swoich widzów, których najbardziej mi szkoda w tym przykrym zdarzeniu, że nie będzie programu "Jaka to melodia?" z moim udziałem. W związku z tym mamy w planach na 95 proc. już klepniętych, że od wiosny wystartujemy z nową propozycją artystyczną” – mówi Robert Janowski agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Janowskiego w programie „Jaka to melodia?” zastąpił Norbi – autor jednego hitu muzycznego z lat 90. pt. „Kobiety są gorące”.

Robert Janowski na razie nie zdradza większej ilości szczegółów dotyczących nowego programu. Nie wiadomo również z jaką stacją telewizyjną prowadzi rozmowy.