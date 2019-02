Gwiazdy disco polo w nowym programie

Na antenie Disco Polo Music startuje nowy program muzyczny „Moje Disco Moje Wszystko”. W każdym odcinku widzowie poznają historie największych medialnych gwiazd disco polo. Dowiemy się jakie były początki gwiazd oraz jak powstawały największe przeboje.

Ponadto prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna wypyta gości co motywuje ich do pracy, gdzie szukają natchnienia do tworzenia nowych wyjątkowych utworów, które śpiewają rzesze fanów.

W programie zobaczymy m.in. zespół Long & Junior, Bayer Full, MIG, Piękni i Młodzi oraz After Party.

Emisja: od 2 marca, w każdą sobotę o godz. 20:00 w Disco Polo Music