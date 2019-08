„Rinke. Za zamkniętymi drzwiami”. Rinke Rooyens w nowym programie TTV

Jesienią TTV wyemituje serię dokumentalną „Rinke. Za zamkniętymi drzwiami”. W programie telewizji widzowie zobaczą oczami Rinke Rooyensa, jak od środka wygląda życie m.in. w ośrodku terapii uzależnień, szpitalu psychiatrycznym, hospicjum, czy domu poprawczym.







Zamknięte instytucje okiem kamery

Rinke Rooyens spędzi pięć dni i nocy w każdej z tych lokalizacji, aby poznać historie zarówno przebywających tam osób, jak i pracowników.

Widzowie naszej stacji wiedzą, że TTV pokazuje prawdziwą, często zaskakującą rzeczywistość i wchodzi z kamerą tam, gdzie inni nie zaglądają. Taki właśnie będzie „Rinke. Za zamkniętymi drzwiami”, oparty na holenderskim formacie „5 days inside” – tłumaczy Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV .

To kolejna produkcja, którą Rinke Rooyens produkuje na zlecenie stacji. Do tej pory widzowie na antenie TTV mogli obejrzeć jego serię „Rinke. Na krawędzi”, w której przez ponad rok spotykał się z bohaterami, którzy żyją na ulicy, pod mostem czy w opustoszałych budynkach. Wszystko po to, by ich poznać, zmotywować do działania i pomóc stanąć na nogi.