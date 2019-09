Radio WAWA wystartowało z akcją Zróbmy to razem!

Akcja prospołeczna

Radio Wawa rozpoczęło akcję „Zróbmy to razem!”, obejmującą różnorodne działania prospołeczne realizowane przez stację we współpracy z słuchaczami w różnych częściach kraju. Już we wrześniu rozdawane będą odblaskowe zawieszki w Trzebnicy.

„Uśmiechamy się do siebie i do świata, i chcemy zarazić tym uśmiechem wszystkich naszych słuchaczy. Cała nasza działalność antenowa – od muzyki i DJ-ów aż po akcje specjalne - służy budowaniu pozytywnych i radosnych emocji” – mówi Tomasz Łysiak , czyli Dedektyw Inwektyw, inicjator i pomysłodawca akcji.

Zróbmy to razem! to różnorodne działania, które podejmowane będą przez Radio Wawa w kolejnych miesiącach. We współpracy z słuchaczami stacja prowadzić będzie akcje prospołeczne, proekologiczne i edukacyjne, zadba o przyrodę, środowisko i zwierzęta. W planach jest m.in. sprzątanie lasów, sadzenie drzew, pomoc dla zwierząt ze schronisk, organizowanie wycieczek rowerowych, prowadzenie zbiórki na wakacje dla dzieci.