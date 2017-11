Legendarny MacGyver powraca. Remake serialu w AXN

Niesamowite pomysły MacGyvera

Remake serialu „MacGyver” zagości na antenie telewizji AXN już w grudniu. Odtwórcą tytułowej roli będzie Lucas Till znany z filmu „X-Men”. Główny bohater jest młodszy od pierwowzoru z lat 80-tych, a także chętniej się bije i nie jest obojętny na wdzięki płci przeciwnej.

Płonący zagłówek fotela samochodowego to idealny przedmiot do stworzenia ściany dymu, umożliwiającej ucieczkę. Dzięki baterii, blaszce i miedzianemu drutowi bez problemu zbudujesz elektromagnes zakłócający łączność. Amoniak i substancja żrąca, w połączeniu z folią aluminiową, uruchomi instalację przeciwpożarową bez wywołania ognia. Dzięki takim pomysłom nowy MacGyver mógłby uczyć żołnierzy sił specjalnych jak zrobić broń z niczego.

Nowy MacGyver w akcji

Bohaterów dwóch wersji serialu łączy też niechęć do broni palnej. Jak wyjaśnia nowy MacGyver, broń może go zdekonspirować jako tajnego agenta. Dzięki znajomości praw fizyki, chemii i biologii potrafi jednak uzbroić się w każdych warunkach, wykorzystując to, co wpadnie mu w rękę. Nowy MacGayver nie jest natomiast mocny w dziedzinie informatyki, dlatego na początku pomaga mu Carpenter, a potem również Davis. Niechęć MacGyvera do broni palnej obca jest byłemu komandosowi Daltonowi. Potrafi on strzelać z każdej broni, nie stroni też od rękoczynów.

Emisja: od 5 grudnia w każdy wtorek o godz. 22:00 w AXN