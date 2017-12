Marta Wojciechowska kierownikiem działu traffic WP

Nowe stanowisko w telewizji WP

Marta Wojciechowska objęła stanowisko kierownika działu traffic w telewizji WP. Ze stacją związana jest od początku jej istnienia, czyli od listopada 2016 roku. Kolejne awanse są też w pionie wydawniczym Wirtualnej Polski.

Kierownik działu traffic to nowe stanowisko w stacji. Marta Wojciechowska zajmie się koordynowaniem ramówki, nadzorem nad wprowadzanymi zmianami, koordynacją projektów specjalnych a także raportami do KRRiT. Przed przyjściem do telewizji WP Marta Wojciechowska pracowała w Telewizji Polskiej, m.in. przy programowaniu pasma filmów dokumentalnych i reportaży w TVP Info. Jest absolwentką Collegium Civitas, ukończyła też podyplomowe studia w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Zmiany w pionie wydawniczym

Zmiany objęły też pion wydawniczy Wirtualnej Polski. Stanowisko redaktora naczelnego połączonych redakcji kultury, rozrywki i o2 pełni Jacek Krawczewski. Jego zastępcami są Barbara Żelazko, Aleksandra Pajewska i Kamil Karnowski.