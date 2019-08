Orange TV z dostępem do serwisu SVOD Paramount Play

Abonenci platformy Orange TV zyskali dostęp do serwisu SVOD Paramount Play. W ramach usługi klienci będą mogli oglądać produkcje z biblioteki filmowej Paramount Pictures, a także programy MTV, Nickelodeon, Nick Jr. oraz Comedy Central. Ile kosztuje abonament do serwisu Paramount Play?







Orange TV z nowym serwisem VOD

Serwis Paramount Play został wprowadzony przez Viacom International Media Networks (VIMN) w październiku 2018 roku, a Polska została pierwszym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który otrzymał dostęp do tej usługi.

W wyniku partnerstwa pomiędzy VIMN i Orange Polska, abonenci platformy Orange TV, otrzymają nielimitowany dostęp do bogatej biblioteki filmowej Paramount Pictures, a także do szerokiej gamy programów MTV, Comedy Central, Nick Jr. i Nickelodeon. Każdy z abonentów pakietu rozszerzonego, w tym LOVE Extra i LOVE Premium, otrzyma dostęp do Paramount Play bez dodatkowych opłat w ramach opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi TV.

Serwis Paramount Play oferuje m.in. takie tytuły jak „Comedy Club”, „Masteczko South Park”, „SpongeBob Kanciastoporty”, „Psi Patrol”, „Shimmer and Shine”, „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”, „Ex on the Beach” oraz filmy fabularne takie jak kultowa trylogia „Ojciec Chrzestny”, „Szeregowiec Ryan”, czy „Złap mnie jeśli potrafisz”. Jesienią w serwisie dostępny będzie najnowszy sezon serialu „Yellowstone” z gwiazdorską rolą Kevina Costnera.